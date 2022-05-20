«Пусть всегда будет мир»: в Новосибирске вскрыли «капсулу времени» от пионеров 1970-х

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В Новосибирске вскрыли «капсулу времени» с посланием пионеров из 1972 года. Школьники желали будущим поколениям друзей на всей планете и мира.

В 1972 году пионеры заложили «капсулу времени» у входа в ДК имени Горького в Новосибирске. Ее вскрыли 19 мая 2022 года к 100-летию основания пионерской организации в СССР, сообщили в обкоме КПРФ.

В церемонии закладки капсулы участвовали девять школ Калининского района города. Тайга.инфо частично приводит текст послания, зачитанного через 50 лет.

Дорогие друзья! Сегодня наш большой праздник. Страна отмечает 50-летие Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В декабре 1972 года — день рождения нашей многонациональной страны, 50-летие СССР. Наша детская коммунистическая организация объединяет 23 миллиона юных ленинцев, и в ее рядах выросли пионеры-герои, чьи имена знает весь народ: Павлик Морозов, Мамлакат Нахангова, Герои Советского Союза — Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей, Герой Социалистического Труда Нателла Челибадзе.

<...>

Сколько еще славных имен, чья яркая жизнь стала для нынешних мальчиков и девочек примером для подражания! Верность коммунистическим идеалам — вот истоки жизненности пионерии, той любви и уважения, которые она завоевала для нашего народа с первых дней рождения.

Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать ее еще чудеснее. Так не теряйте же даром времени! Шагайте по жизни смело! Будьте мужественными! Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы наши мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас друзья на всей планете! Пусть всегда будет мир! Пионеры 1972 года школ № 8, 23, 30, 110, 116, 126, 149, 158, 173.

