5 тыс. учеников из Новосибирской области соревновались в программировании на олимпиаде от Яндекс Учебника

Участники первой Всероссийской онлайн-олимпиады Яндекс Учебника по информатике разработали 275 навыков для голосового помощника Алисы. Из них 199 прошли модерацию и появились в доступном всем пользователям каталоге. Основные категории созданных школьниками навыков — образование, игры, спорт и здоровье, а также продуктивность и культура.

Для участия в олимпиаде не требовалась предварительная подготовка. Школьники могли посмотреть короткие обучающие ролики, чтобы разобраться в основах программирования. Полученные знания участники сразу применяли в решении задач.

Почти 90 тысяч учеников 6−11 классов попробовали свои силы в IT-сфере, 5 тысяч из них представляли Новосибирскую область, сообщает пресс-служба Яндекса. На первом этапе они соревновались в логическом мышлении, программировании ровера и написании кода на Python. Более 10 тысяч из них прошли отбор и приняли участие во втором этапе — онлайн-хакатоне. Там школьники разрабатывали собственные проекты и программировали навыки для Алисы в конструкторе Aimylogic.

Среди разработанных навыков — определение типа личности по Майерс-Бриггс, RPG-игра и расчёт соотношения белков, жиров и углеводов в рационе. Кроме того, в число призёров вошли игра — симулятор жизни, планировщик дел на неделю, голосовой квест-лабиринт, автоматическое зачитывание вслух ленты Telegram-каналов, тренажер памяти, табата-тренер для похудения. Всего 199 навыков прошли модерацию и появились в каталоге Алисы, которым пользуются более 45 млн человек.

«Олимпиада по информатике — пожалуй, самый простой способ показать, что программировать может каждый. Школьники своими руками создавали полезные продукты, которые пригодятся людям. Независимо от того, какую сферу деятельности они выберут в будущем, это умение им точно пригодится», — сказал Влад Степанов, руководитель направления «Информатика» образовательной онлайн-платформы Яндекс Учебник.

Больше всего участников первого тура представляли Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую и Калининградскую области, Башкортостан, Удмуртию и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В хакатоне победили команды из Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Москвы, Брянской и Московской областей. Они посетят московский офис Яндекса и защитят свои проекты перед разработчиками. Победители хакатона смогут больше узнать про ИТ-профессии и выяснить, какие специалисты нужны для создания медиасервисов, беспилотников и голосовых помощников.

«Сначала было достаточно сложно принимать участие в хакатоне из-за новизны формата, но со временем всё встало на свои места и набрало обороты! Работы было много, иногда было трудно, но очень интересно. Я получил необходимый опыт для начала своей деятельности как разработчика, поэтому я очень рад, что участвовал», — сказал участник команды Young Spice Илья из Новосибирска.