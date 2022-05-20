«Первому театру» и Музею секса отказали в участии в «Музейной ночи» в Новосибирске

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Новосибирский минкульт отказал в участии в «Ночи музеев» «Первому театру» и Музею секса. Причем точные причины запретов чиновники не назвали, а указали, что программы учреждений «не соответствуют заявленной тематике события».

Министерство культуры Новосибирской области отклонило заявку Музея секса на участие в «Ночи музеев», сообщает НГС.



По словам начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, представленная программа музея не соответствовала тематике «Ночи музеев — 2022».

Помимо «Музея секса» также в участии отказали «Первому театру». Первая площадка — частная, вторая — государственная.

При этом точные причины запретов чиновники не назвали, они использовали формулировку о несоответствии программ этих двух учреждений заявленной тематике события.

Руководитель Музея секса Карина Ляникова рассказала, что, несмотря на отказ минкульта, музей откроет свои двери с 17:00 21 мая до 02:00 22 мая. Экспозиции разместятся в нескольких залах.

В «Первом театре» в разговоре с НГС также удивились этой информации и не смогли ее оперативно прокомментировать.

«Нас не включили в общую официальную программу, по моей догадке, потому что мы не подходим под определение музейного события. Мы делаем спектакль в стиле современного искусства. Как такового запрета участвовать в „Ночи музеев“ у нас нет», — рассказала изданию менеджер по рекламе «Первого театра» Дарья Шейдель.

При этом Музей секса принимал участие в «Ночи музеев» в 2021 году.

