«Первому театру» и Музею секса отказали в участии в «Музейной ночи» в Новосибирске

© vk.com/museiobetom
«Первому театру» и Музею секса отказали в участии в «Музейной ночи» в Новосибирске
20 Май 2022, 09:23

Новосибирский минкульт отказал в участии в «Ночи музеев» «Первому театру» и Музею секса. Причем точные причины запретов чиновники не назвали, а указали, что программы учреждений «не соответствуют заявленной тематике события».

Министерство культуры Новосибирской области отклонило заявку Музея секса на участие в «Ночи музеев», сообщает НГС.

По словам начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, представленная программа музея не соответствовала тематике «Ночи музеев — 2022».

Помимо «Музея секса» также в участии отказали «Первому театру». Первая площадка — частная, вторая — государственная.

При этом точные причины запретов чиновники не назвали, они использовали формулировку о несоответствии программ этих двух учреждений заявленной тематике события.

Руководитель Музея секса Карина Ляникова рассказала, что, несмотря на отказ минкульта, музей откроет свои двери с 17:00 21 мая до 02:00 22 мая. Экспозиции разместятся в нескольких залах.

В «Первом театре» в разговоре с НГС также удивились этой информации и не смогли ее оперативно прокомментировать.

«Нас не включили в общую официальную программу, по моей догадке, потому что мы не подходим под определение музейного события. Мы делаем спектакль в стиле современного искусства. Как такового запрета участвовать в „Ночи музеев“ у нас нет», — рассказала изданию менеджер по рекламе «Первого театра» Дарья Шейдель.

При этом Музей секса принимал участие в «Ночи музеев» в 2021 году.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
«Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России «Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России
Последние материалы
20 Май, 11:05
КПРФ заявила об аномальной явке на довыборах в новосибирское заксобрание
20 Май, 10:29
Число погибших в Украине иркутян превысило общие потери региона в Афганистане
20 Май, 10:13
Хлеб почти за 100 рублей и гречка за 143: как меняются цены в магазинах Новосибирска
20 Май, 10:06
Новосибирца обвинили в демонтаже и продаже федеральных зерноскладов
20 Май, 09:23
«Первому театру» и Музею секса отказали в участии в «Музейной ночи» в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования