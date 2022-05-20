Страшная буря из угольной пыли накрыла Киселёвск

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Буря с угольной пылью накрыла Киселёвск в Кемеровской области. Небо полностью затянуло, в этом винят фабрику, подконтрольную кипрскому офшору. В городе девять угольных разрезов.

Угольная пыль поднялась над Киселёвском 19 мая. Она заволокла небо.

Жители пожаловались на проблемы с дыханием. Подписчики «Инцидент Кузбасс» утверждают, что пыль поднялась со стороны Краснокаменской центральной обогатительной фабрики.

ООО «ЦОФ „КРАСНОКАМЕНСКАЯ“», по данным «Контур.Фокус», принадлежит новосибирскому ООО «Группа финансовых ресурсов» и новокузнецкому ООО «Инвест-НК». Первая фирма, владеющая 99% фабрики, учреждена кипрским «Долианесса Холдингс ЛТД». Через «Инвест-НК» и его директора Тимофея Годовалова предприятие связано с УК «Уголь Талтэка».

В центре города и на окраинах работают девять угольных разрезов. Из любой точки Киселевска открывается вид на отвалы, рассказывала Тайга.инфо. В январе-феврале 2019 года кадры с черным снегом Киселевска опубликовали даже зарубежные СМИ. Об экологических проблемах города вдруг узнали многие.