Стать чемпионом поможет «Сибирский спидвей»

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Проект спортивно-технического клуба «Спидвей-Триумф» ищет новые таланты и помогает молодым людям реализовать мечту .

«Чтобы стать успешным спортсменом, нужно начать заниматься своим видом спорта с пелёнок. В 20 лет — уже поздно», — так думают многие, но это не совсем верно. Главное — любить то, чем занимаешься, усердно работать и тогда все обязательно получится. А если рядом будут еще и опытные наставники, которые поделятся знаниями и помогут реализоваться в выбранном деле, то успехи обязательно придут. Так, проект «Сибирский спидвей», который реализуется спортивно-техническим клубом «Спидвей-Триумф Новосибирск» благодаря средствам гранта Фонта поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом», помогает молодым людям исполнить мечту — приручить «железного коня» и стать настоящим мотогонщиком.

«Цель проекта „Сибирский спидвей“ — привлечь в мотоспорт как можно больше желающих, — говорит президент Новосибирской федерации мотоспорта, директор клуба „Спидвей-Триумф“, чемпион Европы по мотогонкам на льду Сергей Карачинцев. — До конца лета мы будем набирать молодых людей до 25 лет в секцию, где обучим управлению мотоциклом, обслуживанию техники и дадим возможность почувствовать себя частью нашей дружной мотосемьи. В дальнейшем перспективные ребята смогут пополнить ряды профессиональных гонщиков нашего клуба, а также продолжить тренировки в сборной области».

Сейчас в Новосибирске усилиями областной федерации мотоспорта спидвей продолжает развиваться и выходит на новый уровень. В минувшем сезоне команда профессиональных гонщиков «Спидвей-Триумф» сумела выиграть командный чемпионат России Высшей лиги, а также командный кубок страны. А теперь эти чемпионы будут передавать свой опыт новичкам благодаря проекту «Сибирский спидвей».

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей приобщилось к активному образу жизни, и если им в этом поможет наш проект, будем только рады, — говорит Сергей Карачинцев. — „Сибирский спидвей“ выиграл грант Фонта поддержки физической культуры и спорта „Стань чемпионом“, и благодаря этому мы сможем сделать мотоспорт еще доступнее для всех жителей нашего города и региона. Главное — любить то, чем занимаешься, гореть этим, усердно работать и тогда все обязательно получится. А если рядом будут еще и опытные наставники, которые поделятся знаниями и помогут реализоваться в выбранном деле, то успехи обязательно придут».

Так, проект «Сибирский спидвей», который реализуется спортивно-техническим клубом «Спидвей-Триумф Новосибирск» благодаря средствам гранта Фонта поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом», помогает молодым людям исполнить мечту — приручить «железного коня» и стать настоящим мотогонщиком.