Новосибирца обвинили в демонтаже и продаже федеральных зерноскладов

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Новосибирца обвинили в демонтаже и продаже федеральных зерноскладов
20 Май 2022, 10:06

Жителя Новосибирской области подозревают в незаконной перепродаже федеральных зерноскладов. Ущерб оценивается свыше 1,2 млн рублей.

В Новосибирской области 43-летний мужчина в период с мая 2020-го по август 2021 года взял в аренду федеральную недвижимость общей площадью 5,47 тыс. кв. метров. Он должен был «нести бремя содержания имущества и обеспечивать его сохранность», но демонтировал их и продал по частям, сообщили в СК РФ по Новосибирской области 20 мая.

Речь идет о зерноскладах в Черепановского районе области, уточнили Тайге.инфо в ведомстве.

«Это были производственные склады, он их разобрал для вторичного использования и продал», — рассказали в Следственном комитете.

Ущерб казне оценили в 1,24 млн рублей. Использование имущества по назначению уже невозможно, подчеркнуло следствие.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере)


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