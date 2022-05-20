Хлеб почти за 100 рублей и гречка за 143: как меняются цены в магазинах Новосибирска

© Тайга.инфо
Хлеб почти за 100 рублей и гречка за 143: как меняются цены в магазинах Новосибирска
20 Май 2022, 10:13

Тайга.инфо и Тайга. Ресёч возобновили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, изменились ли за месяц цены на крупы, муку и хлеб.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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