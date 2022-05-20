Хлеб почти за 100 рублей и гречка за 143: как меняются цены в магазинах Новосибирска

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.

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