Хлеб почти за 100 рублей и гречка за 143: как меняются цены в магазинах Новосибирска
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Тайга.инфо и Тайга. Ресёч возобновили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, изменились ли за месяц цены на крупы, муку и хлеб.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
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