КПРФ заявила об аномальной явке на довыборах в новосибирское заксобрание

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В Новосибирской области началось трехдневное голосование на довыборах в региональный парламент по одному из округов. Коммунисты заявили о нарушениях процедуры. (Новость дополняется)

Довыборы депутата заксобрания по округу №8 стартовали 20 мая в Доволенском, Каргатском, Чулымском, Убинском и Кочковском районах. 20−21 мая проходит досрочное голосование на участках, введенное под предлогом пандемии коронавируса, несмотря на то, что почти все ограничения в регионе сняты. Основной день — 22 мая.

КПРФ уже заявила о нарушениях. На УИК №501 в Кочковском районе не пускали доверенное лицо кандидата партии Алексея Горлача Зинаиду Емельянову.

«Мне сказали, что я должна была подавать уведомление до вечера 18 мая. Но в ходе разбирательств, в итоге меня на участок пустили, ситуация разрешилась спустя некоторое время», — рассказала Емельянова.

Более того, на УИК №191 в школе №1 Доволенского района зафиксирована «аномальная явка», сообщили коммунисты: «Более 100 человек за два часа. По словам наблюдателя от кандидата-коммуниста Владимира Мухамедова, люди приходят массово и очень быстро голосуют». Школу №1 возглавляет Ирина Кобзистова, которая была председателем местной ячейки провластного «Общероссийского профсоюза образования».

Спорный участок также посетил глава Доволенского района Богдан Луцкий («Единая Россия»).

В выборах участвуют директор баганской школы Алексей Горлач (КПРФ), экс-министр соцразвития области Ярослав Фролов («ЕР»), Андрей Ардатов (ЛДПР), Николай Завалишин («СРПЗП») и Эдуард Кожемякин (РППСС).

Округ №8 в заксобрании стал вакантным после сложения полномочий главы строительного комитета, Александра Морозова («Единая Россия»). В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. По версии силовиков, деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для «Коченевского мясокомбината». Ущерб оценивается в 15 млн рублей.