Красноярка зарезала мужа, отмечая собственную свадьбу

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Красноярка зарезала мужа, отмечая собственную свадьбу
20 Май 2022, 11:47

Жительница Красноярского края подозревается в убийстве супруга. Она нанесла ему удар в спину во время празднования собственной свадьбы, а потом попыталась свалить вину на другого участника торжества.

44-летний житель Зеленогорска Красноярского края был обнаружен мертвым с колото-резаным ранением грудной клетки 17 мая. Накануне мужчина женился.

В преступлении заподозрили его супругу, она сама, правда, заявила, что мужчину убил их общий знакомый, который принимал участие в праздновании свадьбы.

«Супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество 17 мая 2022 года в компании общего приятеля в своей квартире по улице Мира города Зеленогорска. В какой-то момент между супругами произошла словесная ссора на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла мужчине один удар в область задней поверхности грудной клетки (спину), — рассказали в Следственном комитете региона. — От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия».

Женщина задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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