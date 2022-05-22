Новосибирскому подростку с муковисцидозом нужно дорогое оборудование

© из семейного архива. Степа Белов

У 14-летнего Степы Белова из Новосибирска — муковисцидоз. Это тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и кишечник. Подросток пользуется кислородным концентратором, но в последнее время ему стало тяжелее дышать из-за нарушения углеводного обмена. Степе нужна система непрерывного отслеживания уровня сахара, однако стоит она более 100 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Сразу после рождения сына врачи предположили у него тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и кишечник, направили нас на обследование в новосибирский Центр муковисцидоза. Диагноз подтвердился. В четыре месяца у Степы начался сильный кашель, он задыхался, у него выявили синегнойную инфекцию в легких, которая со временем стала хронической, — рассказывает мама Степы Белова Надежда. — Сыну провели лечение антибиотиками, делали ингаляции. С тех пор Степа проходит такое лечение в больнице каждые три месяца. Дома ежедневно делает ингаляции, занимается лечебной гимнастикой».

Но в последнее время подростку стало тяжелее дышать, усилились головные боли. Степу увезли в больницу и обнаружили у него нарушение углеводного обмена — осложнение муковисцидоза, которое ведет к развитию диабета.

«В лечении Степиной болезни применяется высококалорийное питание, оказывающее негативное влияние на уровень сахара в крови. С этим связано выявленное осложнение — нарушение толерантности к углеводам. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови с помощью специальной системы. Это позволит своевременно выявлять опасные отклонения и не допустить ухудшения течения основного заболевания», — объясняет эндокринолог новосибирской детской горбольницы №1 Екатерина Гущина.

Прибор состоит из сканера и сменных датчиков. Их нужно менять раз в две недели, а купить их семье подростка не по силам. Мама Степы занимается его лечением, а отец мальчика — на пенсии по инвалидности, подрабатывает, но денег с трудом хватает на жизнь.

Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы для Степы Белова стоит 161,7 тыс. рублей. На нее уже собрали 20,8 тыс. рублей, осталось еще около 140,9 тыс. рублей.

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