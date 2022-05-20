Новосибирский губернатор нарастил свои доходы
© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников
Новосибирский губернатор Андрей Травников увеличил доходы. Ему принадлежат две квартиры, еще две — в пользовании.
Новосибирское правительство опубликовало сведения о доходах губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»). В 2021 году он заработал более 5,12 млн рублей против 5,05 млн годом ранее.
У Травникова, по официальным данным, по-прежнему две квартиры (40 и 122 кв. метров) и автомобиль Volkswagen Tiguan. Ему также принадлежат три гаражных бокса.
Еще две квартиры находятся в пользовании у чиновника. Их площадь — 135 и 126 кв. метров.
Официальные доходы супруги Травникова снизились с 1,7 млн до 140,9 тыс. рублей.
Кроме того, в декларации 2020 году у семьи значился несовершеннолетний ребенок. Теперь таких сведений нет.
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