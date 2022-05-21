34-градусная жара ожидается в Новосибирской области

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Синоптики спрогнозировали жаркие выходные в Новосибирской области. Воздух может прогреться до +34.

21 мая в Новосибирской области ожидается +25… +30, местами +19, +24, в Новосибирске — до +27. Ветер будет южный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков.



В воскресенье 22 мая ночью будет +12… +17, местами +6, +11. Днем столбик термометра поднимется до +29… +34. Ветер ожидается южный, ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с. По западу местами будут кратковременные дожди, грозы.

В начале рабочей недели жара немного спадет. 23 мая прогнозируется +18… +23, однако уже 24-го будет на несколько градусов теплее.