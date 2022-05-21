«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы в Сочи из девяти городов

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Аэрофлот с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы в Сочи из девяти городов России. В Сибири в этот список попал Омск.

Полеты на курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320, сообщает пресс-служба перевозчика.



«Благодаря новой программе Аэрофлота региональные пассажиры смогут полететь в пиковый летний сезон к Чёрному морю, минуя Москву. Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги», — считают в авиакомпании.

Программа прямых перелётов из городов РФ в Сочи должна поддержать развитие внутреннего туризма.