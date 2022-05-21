Эксперт оценил вероятность пандемии оспы обезьян

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Вероятность того, что в мире возникнет пандемия оспы обезьян, близка к нулю, при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается.

Вирус оспы обезьян хорошо изучен, он не способен вызывать крупные пандемии, заявил главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Заразность вируса слабеет при передаче от человека к человеку, однако если он переходит от животного к человеку, то последний болеет «очень тяжело и достаточно заразно».



«Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — сказал специалист ТАСС, отвечая на вопрос, возможна ли в мире глобальная пандемия оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки. Ранее сообщалось, что в России нет случаев заболевания.