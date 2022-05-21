Эксперт оценил вероятность пандемии оспы обезьян
Вероятность того, что в мире возникнет пандемия оспы обезьян, близка к нулю, при передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается.
Вирус оспы обезьян хорошо изучен, он не способен вызывать крупные пандемии, заявил главный научный сотрудник Центра им.
«Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — сказал специалист ТАСС, отвечая на вопрос, возможна ли в мире глобальная пандемия оспы обезьян.
Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время проведет экстренную встречу с участием ведущих экспертов для обсуждения вспышки. Ранее сообщалось, что в России нет случаев заболевания.