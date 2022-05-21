Чай дороже в полтора раза, водка — на 11%: изучаем цены в магазинах Новосибирска

© pixabay.com

Тайга.инфо и Тайга. Ресёч возобновили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. В выпуске выходного дня по традиции рассказываем о ценах на водку, сахар, соль и чай.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.



В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.