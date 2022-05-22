«Опасное солнце» ожидают в Сибири

© pixabay.com

Синоптики прогнозируют повышенный уровень ультрафиолетового излучения в Сибири в ближайшие дни. Они просят жителей быть осторожными на солнце, даже несмотря на прохладную погоду.

Сибирь ожидает повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. «Опасное солнце» также прогнозируют в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

«Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В Черноземных областях, Сибири, например, он будет приличным», — рассказала Макарова.



Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.