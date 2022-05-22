Компьютеры на 9,5 млн рублей закупают для красноярских депутатов

© pixabay.com
Компьютеры на 9,5 млн рублей закупают для красноярских депутатов
22 Май 2022, 10:05

Заксобрание Красноярского края заказало компьютерных моноблоков на 9,5 млн рублей. Один такой обойдется в 190 тыс. рублей.

Красноярское заксобрание заказало 50 компьютерных моноблоков за 9,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на электронной площадке России «РТС-Тендер». Внимание на закупку обратил НГС24.

Согласно документам, средняя цена одного закупаемого моноблока — 190,28 тыс. рублей. Из технических требований: максимальная оперативная память — 64 гигабайта, диагональ — 23 дюйма, разрешение экрана — 1920 на 1080, количество ядер процессора — четыре, объем памяти SSD — 480 гигабайт.

    На «Яндекс.Маркете» издание увидело схожий по характеристикам моноблок HP за 152,9 тыс. рублей.


    Теги



    Новости из рубрики:



    Самое читаемое
    «Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России «Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России
    Последние материалы
    22 Май, 10:05
    Компьютеры на 9,5 млн рублей закупают для красноярских депутатов
    22 Май, 09:12
    «Опасное солнце» ожидают в Сибири
    22 Май, 05:50
    Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 79
    21 Май, 16:32
    Чай дороже в полтора раза, водка — на 11%: изучаем цены в магазинах Новосибирска
    21 Май, 12:30
    Эксперт оценил вероятность пандемии оспы обезьян
    © Тайга.инфо, 2004-2022
    Версия: 5.0

    Почта: info@taygainfo.ru

    Телефон редакции:
    +7 (383) 3-195-520

    Коммерческая служба:
    +7 (383) 3-192-552

    Издание: 18+
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

    Яндекс цитирования