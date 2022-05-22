Компьютеры на 9,5 млн рублей закупают для красноярских депутатов

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Заксобрание Красноярского края заказало компьютерных моноблоков на 9,5 млн рублей. Один такой обойдется в 190 тыс. рублей.

Красноярское заксобрание заказало 50 компьютерных моноблоков за 9,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на электронной площадке России «РТС-Тендер». Внимание на закупку обратил НГС24.



Согласно документам, средняя цена одного закупаемого моноблока — 190,28 тыс. рублей. Из технических требований: максимальная оперативная память — 64 гигабайта, диагональ — 23 дюйма, разрешение экрана — 1920 на 1080, количество ядер процессора — четыре, объем памяти SSD — 480 гигабайт.



На «Яндекс.Маркете» издание увидело схожий по характеристикам моноблок HP за 152,9 тыс. рублей.