«Вы помогли спасти город от пандемии». День фармацевта в Новосибирске

© Кирилл Канин

В Новосибирске впервые публично отметили День фармацевтического работника. Чиновники и депутаты наградили работников Муниципальной аптечной сети.

День фармацевта отметили в Доме Ленина. Как это было, смотрите в фоторепортаже Тайги.инфо.

День фармацевтического работника 19 мая установил своим указом в 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Конечно, не от Петра I, но 30 лет точно мы боролись за то, чтобы появился день фармацевтического работника, — отметила ветеран фармацевтической службы с 65-летним стажем Павлина Грудцына. - Уже появился День медицинской сестры, День кардиолога, День анестезиолога, а Дня фармацевта все нет и нет. Мы оканчивали тот же мединститут, те же медучилища, поэтому мы законно праздновали и будем праздновать День медицинского работника. Теперь на нас просто свалились праздники, потому что в сентябре еще Международный день фармацевта. Ну что ж, будем праздновать».



Мероприятие открыла начальник департамента по соцполитике мэрии Ольга Незамаева. Она подчеркнула, что хотя профессиональному празднику уже второй год, в 2022-м его впервые удалось отметить, собравшись вместе.



Мэр Анатолий Локоть со сцены напомнил, как в начале эпидемии ковида горожане мастерили маски из марли и отметил: «По одну сторону окошечка работают те, кто готовит таблетки и препараты. А по другую сторону окошечка находимся мы, даже не знаю, как нас назвать… Потребители? Покупатели? Пациенты? Больные? Можно еще синонимы подбирать, но от всей этой большой массы спасибо вам за ваш труд. Два года пандемии показали, что мы можем оценить ваш труд, только когда нам плохо. Когда нам хорошо, мы не чувствуем, не понимаем, какую роль играет аптечная служба. Вы помогли спасти город от пандемии».

Локоть напомнил, что сейчас «маски сброшены», пандемия приутихла и «стало чуть-чуть полегче», но на смену ковиду пришли санкции. «Легко не будет, будет трудно, — считает Анатолий Локоть, — Но нам понятно, что нужно делать и как надо работать. Я уверен, что вместе мы справимся».

«Сегодняшний день, даже больше, чем пандемия обострил вопрос лекарственной безопасности населения страны и нашего города, — считает директор муниципальной „Новосибирской аптечной сети“ Дмитрий Гришунин. — Во время пандемии именно с нас [с муниципального предприятия] спрашивали. Что спрашивать с частника, единственной задачей которого является извлечение прибыли? Для нас на первом плане — социальная нагрузка и обеспечение безопасности горожан».



МУП «Новосибирская аптечная сеть» насчитывает 475 сотрудников, 90 филиалов, 1 медицинский центр, 12 оптик, 12 филиалов социальных цен во всех районах города, 4 круглосуточных аптеки.

Муниципальной аптечной сети удается не только удерживать минимальные наценки — по словам вице-мэра Валерия Шварцкоппа, предприятие умудряется зарабатывать и внедрять на своей территории новые технологии обслуживания, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

«В наше время аптечное дело играет важную роль, — отметила заведующая аптекой №2 Татьяна Нестерова. — Наши посетители не всегда могут попасть к врачу и обращаются за помощью к нам. Мы понимаем свою роль в жизни и сохранении здоровья наших людей, любим и ценим свою работу».

«Единственное жалко, что наша семья фармацевтическая, не знаю, подходит ли слово распалась, но наши аптеки — медицинские учреждения — превратили в торговые точки, что нам конечно очень не нравится», — сказала ветеран-фармацевт Павлина Грудцына. Коллеги встретили ее слова одобрительным гулом и аплодисментами.

«Была единая семья, единая задача. Мы всегда служили здоровью человека. Не люди были для нас, а мы для людей. Сейчас в городе более тысячи аптек, из них муниципальной аптечной сети принадлежат девяносто, а спрос все равно с нее. В городе более 15 чужих сетей, что может быть и неплохо, но рыночная экономика не для лекарственной службы», — считает женщина.