Омич до смерти забил жену за отказ готовить еду
Житель Омска до смерти забил жену на новогодних праздниках. Прокуратура потребовала для него 11 лет колонии.
Первомайский райсуд Омска завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в областной прокуратуре.
«По версии следствия фигурант дела в течение 6 января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, в результате конфликта нанес своей супруге не менее 49 ударов руками и ногами в область головы, тела и конечностей, от которых последняя скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.
Мужчина признал избиение, но не согласился с числом ударом. «Пояснил, что тем самым пытался заставить ее приготовить еду для него и ребенка», — отметили в прокуратуре.
Гособвинение потребовало в прениях 11 лет колонии строгого режима и предложило удовлетворить гражданский иск матери убитой на 1 млн рублей, а также взыскать расходы на погребение.
Оглашение приговора запланировано на 31 мая.