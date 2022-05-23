Омич до смерти забил жену за отказ готовить еду

© pixabay.com
Омич до смерти забил жену за отказ готовить еду
23 Май 2022, 07:24

Житель Омска до смерти забил жену на новогодних праздниках. Прокуратура потребовала для него 11 лет колонии.

Первомайский райсуд Омска завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в областной прокуратуре.

«По версии следствия фигурант дела в течение 6 января 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, в результате конфликта нанес своей супруге не менее 49 ударов руками и ногами в область головы, тела и конечностей, от которых последняя скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признал избиение, но не согласился с числом ударом. «Пояснил, что тем самым пытался заставить ее приготовить еду для него и ребенка», — отметили в прокуратуре.

Гособвинение потребовало в прениях 11 лет колонии строгого режима и предложило удовлетворить гражданский иск матери убитой на 1 млн рублей, а также взыскать расходы на погребение.

Оглашение приговора запланировано на 31 мая.


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