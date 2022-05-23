Ученые пытаются понять, почему байкальский омуль увеличился вдвое

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Байкальский омуль увеличился в размере в два раза и стал весить почти 800 грамм. Таким большим на нерест он еще никогда не заходил, заявили ученые. Они собрали экспедицию.

Исследователи заметили, что байкальский омуль пелагической (селенгинской) популяции увеличился в размере, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимира Петерфельда.



«В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы, — рассказал Петерфельд. — Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300−350 граммов, сейчас это производители почти по 600−800 граммов».

Ученые пока не знают, чем вызван рост. 23 мая они отправились в шестидневную экспедицию на Байкал.

«Мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, — это состав микроэлементов в тканях омуля», — отметил директор Лимнологического института Андрей Федотов.

Ученые также планируют выяснить, как и на каких глубинах байкальский омуль распределяется зимой. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной глубинная подледная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150−200 м. Выходит, что особи активны на такой глубине и не находятся в зимней «спячке», как считали ранее.