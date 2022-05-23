Новосибирской студии дадут 260 млн из бюджета на создание игры о Смуте в России

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«Институт развития интернета», созданный при поддержке администрации президента, выделил новосибирской студии 260 млн рублей на создание компьютерной игры о периоде Смутного времени в России. По ее сюжету русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым «развернет войну против польских интервентов». Гендиректор компании-разработчика баллотировался на выборы в местное заксобрание от Партии прямой демократии.

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии деньги на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России. По ее сюжету русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым «развернет войну против польских интервентов», сообщает «Коммерсант» со со ссылкой на источники.

В основу сюжета игры ляжет роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По данным источников «Ъ», релиз проекта намечен на 2024 год. Речь идет о гранте в 260 млн руб.

АНО «ИРИ» — российская общественная организация, созданная при поддержке администрации президента РФ для регулирования отношений интернет-отрасли и власти и лоббирования интересов компаний интернет-отрасли, а позднее ставшая оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Ее возглавляет Алексей Гореславский.

С 2021 года АНО поддержала пять игровых проектов и планирует увеличить финансирование направления. При успешной реализации проект может окупиться, считают источники «Ъ», но напоминают, что пока успешных игр такого уровня в России не было.

ИРИ обычно софинансирует 50−70% вложений, то есть общая стоимость игры может составлять 370−520 млн руб. В Cyberia Limited сказали, что «средств достаточно для разработки AA-игры (игры среднего сегмента с точки зрения затрат и реализованных технологий).

Грант от АНО получил разработчик видеоигр Cyberia Limited. Компания специализируется на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке американской Unity, уточняет «Коммерсант». По данным сервиса «Контур Фокус», компанию учредили в 2015 году, ее выручка за 2021 год составила более 36 млн рублей.

Гендиректор Cyberia Limited — Алексей Копцев, который ранее работал исполнительным продюсером в Alawar, а также журналистом в издании CNews.ru и российской медиакомпании Gameland. В 2020 году Копцев возглавил «тройку» списка в заксобрание Новосибирской области от Партии прямой демократии. Сейчас он работает продюсером в компании Wargaming.net, которая создала игру World of Tanks.

По словам Копцева, в центре сюжета «Смуты» будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским «примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками».

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima (игра американской SPP, в центре сюжета партизанская война японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками), у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — заявил он.

В романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» описаны события, связанные с польской интервенцией. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. В событиях также принимают участие русские бояре, стрельцы и запорожские казаки.

Отметим, что в соцсетях у Cyberia Limited отсутствует активность. Так, последний пост в Твиттере компания опубликовала в марте 2017 горда. На сайте Cyberia Limited нет ссылок на готовые проекты, а раздел Our clients недоступен.

