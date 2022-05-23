Спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос в полтора раза в Сибири

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На рынке труда наблюдается рост спроса на специалистов со знанием китайского языка. За год в Сибири количество таких вакансий увеличилось на 49%.

Только за апрель 2022 года число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти вдвое, сообщает рекрутинговая платформа hh. ru. Логистика вошла в топ отраслей, где требуются владеющие китайским.



В Сибирском федеральном округе число подобных вакансий выросло на 49% по сравнению с 2021 годом, а наибольшее число предложений было размещено в Новосибирской области (4% от всего объема вакансий данной категории, открытых в стране, и 39% - от открытых в Сибири).

Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в январе-апреле предлагали логистические предприятия, розничные ритейлеры, IT-компании, производители и продавцы бытовой техники и электроники, производители и продавцы непродовольственных товаров народного потребления и поставщики услуг для бизнеса.

В Новосибирской области в 2022 году искали специалистов следующих квалификаций со знанием китайского языка: психолог-куратор, копирайтер, маркетолог-аналитик, менеджер по работе с клиентами, автор работ по китайскому языку, оператор склада, оператор call-центра, координатор отдела ВЭД и специалист по ВЭД, логист в сфере пиломатериалов.

Сейчас в Новосибирской области активны вакансии, в частности, для Strategic Sourcing (специалист по стратегическому поиску поставщиков), менеджера по поставкам со знанием китайского языка, специалиста по ВЭД со знанием китайского языка и другие.

Среди необычных вакансий для специалистов со знанием китайского, размещенных в Сибири, есть предложение для аналитика по китайским акциям (размещена в Томске) и психолога-куратора для компании, которая готовит детей к поступлению в вузы за пределами страны (размещена в Новосибирске).

В Новосибирске на наиболее высокую зарплату при условии знания китайского языка может рассчитывать менеджер по поставкам (от 80 000 рублей на руки).