Новосибирец утонул около стадиона «Локомотив-Арена»

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Новосибирец утонул в озере Верховое недалеко от стадиона «Локомотив-Арена», сообщили очевидцы.

Об инциденте на озере около стадиона «Локомотив-Арена» сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.



Погибшему молодому человеку на вид было около 18 лет. На попавшем в редакцию ролике видно, как водолазы обследуют озеро в поисках тела.

Факт инцидента изданию подтвердили в МЧС.