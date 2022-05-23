Новосибирец утонул около стадиона «Локомотив-Арена»

© pixabay.com
Новосибирец утонул около стадиона «Локомотив-Арена»
23 Май 2022, 10:31

Новосибирец утонул в озере Верховое недалеко от стадиона «Локомотив-Арена», сообщили очевидцы.

Об инциденте на озере около стадиона «Локомотив-Арена» сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.

Погибшему молодому человеку на вид было около 18 лет. На попавшем в редакцию ролике видно, как водолазы обследуют озеро в поисках тела.

Факт инцидента изданию подтвердили в МЧС.


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