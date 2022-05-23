Первое дело российского журналиста о «фейках» про армию дошло до суда

© t.me/zauralom1. Андрей Новашов
Первое дело российского журналиста о «фейках» про армию дошло до суда
23 Май 2022, 12:28

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела журналиста Андрея Новашова. Он стал первым оставшимся в России репортером, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Кузбасскому журналисту Андрею Новашову вручили обвинительное заключение по делу о «публичном распространении под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ» (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил Тайге.инфо общественный защитник Сергей Чувичкин.

Новашову вменяют репост во «ВКонтакте» текста о том, что происходило в Мариуполе в первые дни «спецоперации», а также другие посты в соцсетях. «По одному из предположений, в обвинении Новашова заинтересовано УФСИН по Кузбассу — журналист писал о пытках в колониях региона», — отмечает телеграм-канал «Первый за Уралом-Кузбасс».

Новашов стал первым российским журналистом, оставшимся в стране, в отношении которого возбудили уголовное дело по новой статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». В качестве меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия. Позже Центральный райсуд Кемерова по ходатайству следствия запретил Новашову общаться с сотрудниками Тайги.инфо, а также Радио Свобода* и Сибирь. Реалии*, включая внештатных.

Андрей Новашов не признает себя виновным. Он заявил следствию, что у него было умысла распространять «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», более того, он не придавал сообщениям «вид достоверной информации», говорится в его показаниях, приведенных в обвинительном заключении (копия имеется в распоряжении редакции).

«Публикация постов не является официальным заявлением официального представительства любой из стран, публикации являются выражением личного мнения частного лица, — приводятся его показания. — Даже по стилю публиации очевидно, что они не преподносятся как официальная информация либо как пресс-релиз. Во всех публикациях, которые вменены ему, идет речь о специальной операции, начавшейся 24 февраля. Он как автор, основываясь на мировой истории 20 века, выражает в данной публикации свои сомнения, что произошедшее 24 февраля приемлемо с точки зрения этики».

Ранее, еще до новой меры пресечения, рассказал Тайге.инфо о порванной повестке о неразглашении, запрете на профессию, а также о том, почему считает обвинения надуманными. Он также объяснил, почему пользователям «ВКонтакте» лучше пользоваться спичками, а не зажигалкой.

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*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.


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