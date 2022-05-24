Зама уволенного после трагедии на «Листвяжной» главы сибирского Ростехнадзора поставили на его место
Сибирское управление Ростехнадзора возглавил уроженец Междуреченска Андрей Плешивцев. Он несколько лет был заместителем руководителя ведомства Александра Мироненко, который уволился после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.
Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев с 23 мая 2022 года назначен и.о. руководителя, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Сибирское управление Ростехнадзора осталось без руководителя в феврале 2022 года, когда в отставку подал Александр Мироненко. И.о. главы стал один из его замов Игорь Тихонов, но он продержался в кресле чуть больше трех месяцев.
«Игорь Тихонов написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Недавно ему исполнилось 60 лет. Хочется надеяться, что Игорь Юрьевич не уйдёт на заслуженный отдых и продолжит профессиоанльную карьеру в новом качестве», — отметил представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем тг-канале.
Андрей Плешивцев работает в управлении с 2008 года, занимал должности государственного инспектора, главного государственного инспектора, а с ноября 2016 года — начальника Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору. Стал замруководителя Сибирского управления в 2019 году.
Смена руководства управления проходит после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погибли 46 работников предприятия и пять горноспасателей. Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо.
По статье о нарушении промбезопасности были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.
Позже Генеральная прокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях, касавшихся проверок угольных объектов. Кроме того, ведомство внесло представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко.
В декабре 2021-го должность покинул замруководителя Сибирского Ростехнадзора Михаил Сербинович. Он курировал горный надзор.