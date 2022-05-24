Зама уволенного после трагедии на «Листвяжной» главы сибирского Ростехнадзора поставили на его место

© altairegion22.ru. Андрей Плешивцев

Сибирское управление Ростехнадзора возглавил уроженец Междуреченска Андрей Плешивцев. Он несколько лет был заместителем руководителя ведомства Александра Мироненко, который уволился после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев с 23 мая 2022 года назначен и.о. руководителя, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Сибирское управление Ростехнадзора осталось без руководителя в феврале 2022 года, когда в отставку подал Александр Мироненко. И.о. главы стал один из его замов Игорь Тихонов, но он продержался в кресле чуть больше трех месяцев.

«Игорь Тихонов написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Недавно ему исполнилось 60 лет. Хочется надеяться, что Игорь Юрьевич не уйдёт на заслуженный отдых и продолжит профессиоанльную карьеру в новом качестве», — отметил представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем тг-канале.

Андрей Плешивцев работает в управлении с 2008 года, занимал должности государственного инспектора, главного государственного инспектора, а с ноября 2016 года — начальника Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору. Стал замруководителя Сибирского управления в 2019 году.

Смена руководства управления проходит после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погибли 46 работников предприятия и пять горноспасателей. Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо.

По статье о нарушении промбезопасности были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

Позже Генеральная прокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях, касавшихся проверок угольных объектов. Кроме того, ведомство внесло представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко.

В декабре 2021-го должность покинул замруководителя Сибирского Ростехнадзора Михаил Сербинович. Он курировал горный надзор.