Толпа подростков жестоко избила школьника в Бердске из-за прически

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Подростка жестоко избили в Бердске Новосибирской области. Полиция начала доследственную проверку.

«Сотрудниками полиции по факту причинения травм 13-летнему подростку проводится доследственная проверка. В ходе выяснения обстоятельств установлены несколько участников противоправных деяний», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области 24 мая.

Подросток гулял с друзьями около ДК «Родина». Они зашли в «Магнит», где к ним подошли трое подростков и «обозвали геями», узнал «Курьер.Среда.Бердск». «Спросили у Саши (имя изменено), „почему у него такие волосики?“. Саша с друзьями попросили отстать от них и вышли на улицу», — пишет издание.

На крыльце школьника ударили в лицо. Ему поплохело, друзья отвели его на лавочку, но один из нападавших подбежал и пнул его в лицо, рассказал «Курьер». Молодой человек успел написать матери сообщение, что его избивают.

«Били только моего сына. Наверное, выбрали самого слабого. Друзья безуспешно пытались его защитить — их отталкивали», — отметила мать избитого ребенка.



Затем на место подошли еще несколько человек. Они присоединились к избиению, более того, двое парней потащили жертву за ДК «Родина», там ему сломали руку, пишет издание, по сведениям которого общая толпа насчитывала 15 человек. Никто из взрослых очевидцев не вмешивался.

Ребенка спас его отец, приехавший на место. Он ворвался в толпу, которая издевалась над подростком.

«Подросток, который сломал Саше руку, начал прыгать перед отцом Саши со словами: „Ну, давай бей меня! Ну!“, — пишет „Курьер“. — И толпа бердских подростков разбежалась. „Моего сына побили средь бела дня. Взрослым людям всё равно, что ребёнка бьют“, — возмущается мать. Отец увидел трясущегося избитого сына, рука висела как плеть. Он не стал вызывать полицию, а сразу повез Сашу в больницу».

В МВД утверждают, что подозреваемые подростки в поле зрения комиссии по делам не совершеннолетних не попадали и не состоят на учете. Пострадавшему выдали направление на прохождение судмедэкспертизы.

При этом сотрудники ДК «Родина» и местной батутной площадки рассказали родителям избитого, что нападавшие часто бывают у «Родины», пьют пиво и «за день до избиения ребёнка напали на взрослого мужчину — поразили электрошокером и ударили в лицо».