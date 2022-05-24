Забил пару битой и поджег: раскрыты подробности жестокого убийства в Новосибирске

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Забил пару битой и поджег: раскрыты подробности жестокого убийства в Новосибирске
24 Май 2022, 08:15

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в расправе над двумя знакомыми во время застолья. Он нанес им десятки ударов битой, а потом сжег.

18 мая в левобережье Новосибирска в сгоревшей квартире были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МВД региона. Прибывшая на место полиция выяснила, что жилье сдавалось. После разговора с хозяйкой была установлена личность погибшего — им оказался 48-летний мужчина.

Для поиска подозреваемого пришлось проделать большой объем работы — обход близлежайшей территории, опрос граждан для установления свидетелей и очевидцев, просмотр видеозаписей с наружных камер и видеорегистраторов, расположенных по периметру места преступления и способных запечатлеть вход в подъезд, и другое.

Сотрудники уголовного розыска в итоге пришли к выводу о причастности к преступлению ранее не судимого 37-летнего жителя Алтайского края. 21 мая его задержали в Новосибирске по ориентировке.

Преступление было совершено во время распития спиртных напитков. «Между 37- летним обвиняемым, 48 -летним мужчиной и неустановленной женщиной, находящимися в алкогольном опьянении, произошла ссора, в ходе которой фигурант по делу приискал самодельную биту и нанес не менее 20 ударов по различным частям тела мужчине, не менее 20 ударов женщине, после этого взял нож и нанес не менее одного удара в область живота потерпевшей, — рассказали в СК по Новосибирской области. — Затем нашел в квартире емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил по всей площади квартиры, поджег и скрылся с места преступления».

Следователем проводится первоначальный объем следственных действий, направленных на сбор доказательств о его причастности к совершенному преступлению. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.


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