Лесные пожары прошли более 200 тыс. га в Сибири

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В регионах Сибири продолжаются лесные пожары. Сложнее всего ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье и Туве.

Площадь пожаров в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье за сутки снизилась с 51,3 тыс. га до 49,3 тыс. га. Это следует из сводки Авиалесохраны на 24 мая.

В Красноярском крае площадь пожаров выросла за сутки с 17,8 до 18,9 тыс. га. А в Забайкалье, напротив, снизилась с 14 до 10 тыс. га.

В Иркутской области огнем охвачено 12,4 тыс. га, в Туве — 4,8 тыс. га. В Хакасии площадь пожаров выросла с 1,3 до 2,8 тыс. га.

Всего с начала года огонь прошел в Сибири 228,1 тыс. га.