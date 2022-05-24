Маршрутка врезалась в автомобиль под Новосибирском

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ДТП с участием пассажирской «Газели» произошло в Новосибирске утром 24 мая. В результате пострадали три человека, в том числе девятилетняя девочка.

Авария с пострадавшими случилась 24 мая утром на автодороге Новосибирск-аэропорт «Толмачёво».

«Водитель 1989 года рождения, управляя маршрутной „Газелью“, выезжал с прилегающей территории „Экспоцентра“ на автодорогу „Новосибирск — аэропорт „Толмачёво““. По предварительной информации, он проехал на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с легковым автомобилем Mazda СХ-9, который двигался в сторону Оби. В момент дорожно-транспортного происшествия в маршрутном транспортом средстве находилось 10 человек», — говорится в сообщении МВД.



В результате ДТП травмированы три человека из автомобиля «Газель»: водитель, женщина-пассажир 1983 года рождения и девочка 2013 года рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение. В легковом автомобиле никто не пострадал.

После аварии прокуратуры Новосибирского района и Калининского района Новосибирска организовали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

По данным прокуратуры, на попавшей в ДТП «Газели» осуществляет перевозки ООО «ПАТП-1118».