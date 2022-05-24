Новосибирский губернатор ухудшил позиции в медиарейтинге

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть (слева) и Андрей Травников (в центре)

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») ухудшил позиции в рейтинге «Медиалогии» среди глав регионов Сибири. Мэр Анатолий Локоть (КПРФ) остался лидером по упоминаемости в СМИ.

Травников потерял первое место в рейтинге глав регионов Сибири по упоминаемости в СМИ в апреле. Исследование подготовила «Медиалогия» (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Новосибирский губернатор уступил лидерство главе Омской области Александру Буркову. На третью позицию поднялся иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Буркова упоминали СМИ в связи с открытием новых производств в рамках поддержки «импортозамещения», его встречей с президентом Казахстана и предложениями в адрес Минпромторга РФ , касавшимися «импортозамещающих решений для отечественного машиностроения и микроэлектроники».

Травникова упоминали, в основном, в связи с мусорным коллапсом в Новосибирске, проблемами с региональным оператором обращения с отходами, обещанием того, что место закрывшейся IKEA «займут местные производители», и посещением центра лучевой терапии.

В то же время мэр Новосибирска Анатолий Локоть сохранил лидерство в медиарейтинге главы административных центров регионов Сибири. С медиаиндексом 19,1 тыс. он обошел главу Омска Сергея Шелеста (13,2 тыс.).