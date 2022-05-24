МТС начала продавать подержанные смартфоны

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Компания МТС запустила продажу уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине.

МТС начала продавать уцененные и подержанные смартфоны по стоимости до 50% ниже цены новых, пишет «Коммерсантъ». На устройства категории «Как новый» распространяется гарантия.



Уцененные и бывшие в употреблении гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС: «Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок».

На первом этапе уцененные и бывшие в употреблении устройства Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов можно приобрести в Москве. Ассортимент и география проекта будут расширяться, говорят в МТС.