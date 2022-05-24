Красноярские власти отменяют повышающий коэффициент для зарплат учителей

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Власти Красноярского края частично отменяют повышающий коэффициент для зарплат педагогов. Формально им повышают зарплату за счет увеличения оклада, но на руки они могут получать столько же. При этом они вынуждены работать больше, объяснил депутат заксобрания.

«С 1 июля 2022 года отменяется повышающий коэффициент (35%) за осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и воспитания для педагогических работников общеобразовательных организаций», — говорится в письме одному из преподавателей Красноярского края от директора его учебного заведения, копию которого опубликовал депутат заксобрания Александр Глисков.



При этом в документе утверждается, что с 1 июля формальный оклад учителя в конкретной школе вырастет на 8,6% до 8942 рублей в месяц. «Вот так правительство унижает педагогов: сначала громко заявляет о повышении бюджетникам зарплаты на 8,6%, а потом тихо отменяют 35% повышающий коэффициент», — отметил Глисков.



Депутат пояснил Тайге.инфо, что отмена коэффициента касается всех учителей в регионе. «Доходы учителей в Красноярском крае фактически с каждым годом падают, — рассказал Глисков. — Власти Красноярского края отчитываются, что повышают зарплаты педагогам, а в действительности они повышают только оклад, причем делают это за счет стимулирующих выплат. На руки человек получает ту же сумму, хотя по бумагам каждый год идет неуклонный рост зарплаты учителя. А получается, что реальный доход, который на руки получает учитель, в большей степени начинает зависеть от оклада и в меньшей — от стимулирующих выплат. То есть ему для получения той же суммы надо больше работать — брать полторы, две ставки».

Приказ министерства образования края, на который есть ссылка в опубликованном письме, был подписан еще в декабре 2021 года. Из него следует, что из оснований для повышения оклада вычеркнули «подготовку к урокам и другим видам учебных занятий», а также само разъяснение о том, что повышающий коэффициент должен учитывать особенности образовательных программ, включая сложность, приоритетность предмета, профильное и углубленное обучение.

«Есть же указ президента, которым предписано довести среднюю зарплату учителей по средней по региону — в Красноярском крае — это около 60 тыс. А я вот недавно был в одной большой школе Красноярска, и выпускник педуниверситета, приходя туда работать, будет получать где-то 25−27 тыс. рублей, и это, включая надбавку за классное руководство, — рассказал депутат заксобрания. — А они отчитываются перед Москвой, что в среднем зарплата по отрасли приближается к средней зарплате по региону, поэтому отчетность получается хорошая, а по факту — в районе 2 тыс. вакансий в школах края, причем больше половины в Красноярске. И кем их заполнять, непонятно».

По данным Красноярсктата, средняя зарплата педагогических работников в Красноярском крае по итогам 2021 года составляет 48 тыс. рублей. В самом Красноярске — 44 тыс., что почти на 12% ниже «среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц», которой по майским указам Путина должны соответствовать доходы учителей.