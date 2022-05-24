Компания Google вводит ограничения для НГУ

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Компания Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с Новосибирским государственным университетом (НГУ) и с июля этого года введет ограничения на объем объединенного облачного хранилища данных.

Google вводит ограничения на объем облачного хранилища для НГУ, говорится в письме, которое получили студенты вуза: «В настоящее время университет имеет безлимитный объем хранения, а с июля, для 27455 пользователей сервиса g.nsu.ru, он уменьшится суммарно до 100 Тб».



Управление информационных технологий НГУ ограничит доступное пространство для всех аккаунтов сервиса до 3 Гб, пишет РБК Новосибирск. Пользователям предложили до 6 июня оптимизировать данные в хранилищах личных данных.



В пресс-службе НГУ подтвердили, что компания Google ввела ограничения на использование облачного хранилища.



«По решению IT-отдела каждому зарегистрированному пользователю сервиса выделяется 3 Гб памяти. Этого объема достаточно для ведения учебной и преподавательской деятельности. Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально», — рассказали в вузе изданию.





