СМИ: уголовное дело возбудили из-за организации выставок «Сибирь.Ню»

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Полиция возбудила уголовное дело после организации выставок эротического искусства «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0» в Новосибирске. Донос написали православные активисты, которые считают, что в экспозиции «присутствуют порнографические материалы».

Православные активисты из движения «Сорок сороков» написали заявление в полицию из-за выставок «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0», сообщает ЧС-Инфо со ссылкой на представителя организации Георгия Солдатова.

По словам Солдатова, ведомство возбудило уголовное дело «в отношении неустановленных лиц» по ч. 1 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Выставки проходили в 2020 и 2021 годах.

Активист заявил, что по выставкам «имеется заключение специалиста, которая утвердительно ответила, что в материалах обеих экспозиций присутствуют порнографические материалы».

«В настоящий момент допрошены основные свидетели, в числе которых представители Новосибирского координационного Совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей», — пишет издание.

Отметим, что главный редактор ЧС-Инфо Марина Вдовик опубликовала на своей странице во «Вконтакте» эту новость с такой подписью: «К сожалению, судя по материалам, которые я видела, на выставках, действительно, были в основном не классические „ню“, а именно порнография».

На странице Солдатова во «ВКонтакте» есть репосты публикаций, критикующих вакцинацию от коронавируса, а также «кощунств» в произведениях культуры, ресторанах и магазинах одежды.

Выставка «Сибирь.Ню» проводилась в лофт-парке «Подземка» и имела возрастную маркировку 18+. На ее открытии присутствовали психологи, сексологи и косметологи, а также проводился показ мод.

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