Новосибирцы стали больше курить за три месяца

25 Май 2022, 06:46

За последние три месяца курящие жители Новосибирска серьезно увеличили потребление сигарет. Картина схожа с разгаром локдауна в 2020 году.

«В последние три месяца они стали курить чаще, признаются 12% новосибирцев, — сообщил сервис SuperJob со ссылкой на собственный опрос. — Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% респондентов в городе».

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 14 сигарет, отметили автор исследования.

«При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 10 сигарет в день (против 7 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 18 сигарет (против 11 среди женщин)».

Напомним, последние три месяца продолжается «спецоперация» в Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Начальника ангарского СИЗО арестовали за взятку от сотрудничавшего с администрацией заключенного Начальника ангарского СИЗО арестовали за взятку от сотрудничавшего с администрацией заключенного
Последние материалы
25 Май, 05:17
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 82
24 Май, 14:46
Изнасилование баллоном и патриотические песни. Жертву пыток в иркутском СИЗО отдали сотрудникам, на которых он дал показания
24 Май, 13:15
СМИ: уголовное дело возбудили из-за организации выставок «Сибирь.Ню»
24 Май, 12:27
Компания Google вводит ограничения для НГУ
24 Май, 10:50
Красноярские власти отменяют повышающий коэффициент для зарплат учителей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования