Новосибирцы стали больше курить за три месяца

За последние три месяца курящие жители Новосибирска серьезно увеличили потребление сигарет. Картина схожа с разгаром локдауна в 2020 году.

«В последние три месяца они стали курить чаще, признаются 12% новосибирцев, — сообщил сервис SuperJob со ссылкой на собственный опрос. — Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% респондентов в городе».

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 14 сигарет, отметили автор исследования.

«При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 10 сигарет в день (против 7 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 18 сигарет (против 11 среди женщин)».