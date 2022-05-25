Менее 70 тыс. жителей Новосибирска поместится в бомбоубежищах
© Кадр из игры Fallout
Вместимость всех муниципальных бомбоубежищ в Новосибирске оказалась менее 70 тыс. человек. Население города оценивается в 1,6 млн.
«По состоянию на 1 марта 2022 года всего в городе имеется и находится на учете 380 защитных сооружений муниципального фонда», — сообщили в мэрии в ответ на запрос независимого депутата горсовета Хельги Пироговой.
Всего на учете состоит 283 убежища, 96 укрытий и одно противорадиационное укрытие.
«Проектная вместимость всех сооружений составляет 69129 человек», — отметили в мэрии. Население города, по данным администрации, превышает 1,62 млн человек.
«Цифры смешные, — считают в независимой коалиции „Новосибирск 2020“. — Ещё существуют убежища, принадлежащие предприятиям. Но вряд ли они покрывают потребности города-миллионника».
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