Менее 70 тыс. жителей Новосибирска поместится в бомбоубежищах

© Кадр из игры Fallout
Менее 70 тыс. жителей Новосибирска поместится в бомбоубежищах
25 Май 2022, 06:59

Вместимость всех муниципальных бомбоубежищ в Новосибирске оказалась менее 70 тыс. человек. Население города оценивается в 1,6 млн.

«По состоянию на 1 марта 2022 года всего в городе имеется и находится на учете 380 защитных сооружений муниципального фонда», — сообщили в мэрии в ответ на запрос независимого депутата горсовета Хельги Пироговой.

Всего на учете состоит 283 убежища, 96 укрытий и одно противорадиационное укрытие.

«Проектная вместимость всех сооружений составляет 69129 человек», — отметили в мэрии. Население города, по данным администрации, превышает 1,62 млн человек.

«Цифры смешные, — считают в независимой коалиции „Новосибирск 2020“. — Ещё существуют убежища, принадлежащие предприятиям. Но вряд ли они покрывают потребности города-миллионника».


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