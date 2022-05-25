Продовольственная инфляция разогналась в Новосибирской области до 23%

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Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Новосибирской области в апреле увеличился до 23,85% после 21,73% в марте. Ускорился рост цен на кондитерские изделия, рыбу, молоко, мясо и кофе.

Дорогие конфеты и кофе



Как следует из комментария Сибирского главного управления Банка России, рост стоимости кондитерских изделий связан с увеличением затрат на импортные пищевые и вкусовые добавки и другое сырье. Производителям пришлось искать новых поставщиков, менять логистические маршруты. В результате ускорилось годовое удорожание кексов, конфет и другой продукции.

Затраты рыбохозяйственных предприятий увеличились из-за роста стоимости фрахта судов и портовых услуг, а издержки поставщиков рыбной продукции — из-за выросшей стоимости доставки и хранения. Это увеличило годовые темпы прироста цен на охлажденную и мороженую рыбу (кроме лососевых пород).

Ускорился рост цен на говядину, мясной фарш, молоко и молочную продукцию, сливочное масло, твердые и мягкие сыры. Предприятия продолжили закладывать в стоимость издержки из-за ранее произошедшего ослабления рубля (увеличились затраты на импортные компоненты для кормов, упаковку, комплектующие для оборудования, а также логистику).

Из-за неблагоприятных погодных условий снизился урожай кофе в основных странах-поставщиках. На фоне проблем с логистикой это сократило предложение кофе и ускорило рост цен на него.

В то же время расширение на региональном рынке предложения овощей отчасти сдержало ускорение годового роста цен на продовольствие. Выросли объемы поставок капусты и томатов из стран ближнего зарубежья.

В апреле исчерпал себя ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, наблюдавшийся в конце февраля — первой половине марта, и годовые темпы прироста цен на сахар снизились.

В целом годовая инфляция в Новосибирской области возросла до 18,93% после 18,27% в марте. Это выше, чем в целом по России (17,83%).

Рост цен на шампуни и зубную пасту

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 20,02% после 21,49% в марте.

Автосалоны отмечали уменьшение спроса на автомобили с пробегом. Ранее они резко подорожали вслед за новыми автомобилями, цены на которые выросли из-за приостановки деятельности в России ряда автопроизводителей и перебоев с импортными поставками.

На фоне укрепления рубля и охлаждения потребительской активности замедлился годовой рост цен на стиральные машины, холодильники, пылесосы, смартфоны, телевизоры, компьютеры. Для стимулирования продаж ритейлеры проводили распродажи и возобновили клиентские программы лояльности, что дополнительно замедлило динамику цен.

В то же время сократились поставки импортной бытовой химии и косметики, а также сырья и компонентов, необходимых для производства этих товаров в России. На фоне перестройки международной логистики это продолжило ускорять годовой рост цен на моющие и чистящие средства, краску для волос, шампунь, зубную пасту, пену для бритья.

В условиях сжатия экспорта увеличились поставки на внутренний рынок нефтепродуктов. В результате годовой темп прироста цен на моторное топливо продолжил снижаться.

Авиабилеты и зубы

В апреле годовой темп прироста цен на услуги ускорился до 6,72% после 4,47% в марте.

Из-за подорожавших авиазапчастей на фоне проблем с поставками выросли издержки перевозчиков. Кроме того, повысился спрос на внутренний туризм из-за прекращения авиасообщения с рядом стран. Эти два фактора обусловили удорожание в годовом выражении перелетов в экономическом классе.

Увеличение издержек стоматологических клиник из-за подорожания импортных материалов и инструментов привело к ускорению роста цен на лечение и протезирование зубов.