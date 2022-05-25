Власти Новосибирска разместили фото «украинки» и «польки» на выставке о дружбе

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В центре Новосибирска открыли выставку «Многонациональный город в лицах». На стендах представлены фото молодых людей, в том числе «украинки» и «польки» с подписью о том, что «все народы шли к Великой Победе». Среди организаторов экспозиции — армянская община и мэрия.

Выставка «Многонациональный город в лицах» о «единении народов» появилась возле Первомайского сквера в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо. Ее открывает портрет «украинки» Анны Березюк.

«Новосибирск — город молодой, амбициозный, устремленный в будущее. Многонациональный Новосибирск при этом бережно хранит свою историю. Единение народов, национальных культур, традиций, духовно-нравственных ценностей, идей патриотизма — важнейшее достояние жителей города, — говорится в аннотации к „экспозиции“. — Будущее многонационального Новосибирска — дети и молодежь. На выставке представлены портреты молодых людей нашего города разных национальностей — ребят с активной жизненной позицией, занимающихся общественной деятельностью, реализацией социально значимых проектов».

Фотографом и автором проекта указан Александр Иванов. А организаторами — РОО «Национально-культурная автономия армян Новосибирской области» и управление общественных связей мэрии Новосибирска. Выставку сделали «на средства муниципального гранта».

«Новосибирск — город мира и братства народов. Каждый год, в День Победы, мы идем многонациональной колонной по площади Ленина. Все народы шли к Великой Победе», — подписано под фото «украинки» Березюк, которая представляет историко-этнографический клуб «Эфес».

В одном из постов «Эфеса» во «Вконтакте» отмечается, что участники клуба участвовали в праздничном шествии на 9 мая: «Чувствуешь праздник прямо рядом. Вот-вот отгремели боевые раскаты и началась мирная жизнь. А между тем уже прошло 77 лет! Благодарим семьи Березюк, Якобчук, Кирилловых, Савицких».

«Эфес» — историко-этнографический клуб, который относится к Городскому межнациональному центру, созданному на базе Центра национальных литератур в 2014 году. Он, кстати, работает при поддержке управления общественных связей мэрии Новосибирска и сотрудничает с Ассоциацией национально-культурных автономий и национальных организаций города «Содружество».

Рядом с портретом «украинки» на выставке висят фото «белоруски», «польки», «молдаванки», «тувинца», «иракца» (сохранена авторская орфография) и других.

«Город, в котором я нашел себе друзей. Город, который дал мне мир», — сообщает «иракец» Альнаши Муджтаба Адиль Джасим.

А «белоруска» Анастасия Дементьева отмечает, что Новосибирск — «город творческой свободы».

Фото Тайги.инфо