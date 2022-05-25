Только КПРФ не поддержала внесудебное закрытие СМИ в России. Список голосовавших за цензуру

© duma.gov.ru. Андрей Луговой

Госдума РФ поддержала законопроект единороссов о наделении Генпрокуратуры правом отбирать лицензии у российских средств массовой информации без предупреждений за сведения, которые она сочтет «неуважением к власти», «недостоверными сообщениями» или «призывами к несанкционированным мероприятиям». За это голосовали единороссы, ЛДПР, большинство эсеров и «Новых людей», а сам документ представляли словами Йозефа Геббельса. Только у КПРФ возникли вопросы к потенциальной тотальной цензуре.

Госдума рассмотрела законопроект об изменениях в законы о СМИ. На ее сайте утверждается, что документ подготовлен для «зеркальных ответных мер на запрет российских СМИ за рубежом». В нем действительно сказано о том, что Генпрокуратура может инициировать закрытие иностранного СМИ в России в ответ на закрытие российского СМИ за рубежом. Есть и формулировка, из которой следует, что российские СМИ и интернет-пользователей попытаются обязать не распространять материалы «запрещенных в России» СМИ.

Но законопроект добавляет куда более существенные ограничения — новую ст. 56.2 в Федеральный закон «О СМИ». Она позволит Генпрокуратуре самой отзывать регистрацию любых российских СМИ, если они, по версии ведомства, будут распространять «недостоверную информацию, которая ведет к угрозе жизни граждан и массовому нарушению общественного порядка» (неважно — о вооруженных силах или нет), «распространения информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях» или к санкциями, а также «за распространения информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным

государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Сейчас лишить СМИ регистрации можно «исключительно» в судебном порядке, говорится в ФЗ «О СМИ».



Законопроект внесли депутаты Олег Матвейчев (Кузбасс), Дмитрий Савельев (Новосибирская область) и другие единороссы, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, а также представители «Новых людей» Антон Ткачёв и Роза Чемерис, эсер Яна Лантратова и депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов.

Луговой и Геббельс

Документ в Госдуме представлял Андрей Луговой (ЛДПР). Для этого он решил процитировать одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса. «Отец лжи и отец пиара Иосиф Геббельс говорил: „Дайте мне СМИ, я из любого народа сделаю стадо свиней“. Собственно, этим лозунгом руководствуются и СМИ Запада и руководители недружественных нам государств», — утверждал Луговой.



При этом во время рассмотрения этого вопроса в зале не было спикера Госдумы Вячеслава Володина (это не помешало ему «проголосовать» «за»). Заседание вел первый вице-спикер, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Вопросы к документу возникли только у представителей КПРФ. Их интересовало, почему авторы решили убрать судебный порядок лишения лицензии СМИ и как вообще можно закрывать издание, если в «незаконной», по версии Генпрокуратуры, публикации не было «умысла».

«Мы не говорим об умышленности или неумышленности — пусть этим занимается суд. В этой связи мы предлагаем принимать генеральному прокурору или его заместителю. Уровень принятия подобного решения гарантирует законность его принятия, — утверждает Луговой. — <…> СМИ будет закрыто в оперативном порядке, если СМИ посчитает не согласится, оно имеет право подать в суд. Сначала закрываемся, потом судимся».



«Этот закон предусматривает закрытие не только иностранных СМИ. Я бы поспорил на счет своевременности — и „Спутник“, и RT закрыли давным-давно — почему так долго вносили закон, если он так необходим? И почему по суду нельзя закрывать?» — обратил внимание Николай Коломейцев (КПРФ).

«Что касается российских СМИ — да российских СМИ», — вообще не стал объяснять логику Луговой.

«Мы не исключаем политически мотивированного давления не только на иностранные СМИ, но и, например, и на партийные СМИ, — отметил Алексей Куринный (КПРФ). — Открытый судебный процесс от этого бы защитил. И вот такой грубый ассиметричный ответ — то есть закрыли наше СМИ, а мы закрываем все СМИ той страны не зависимо от того, нарушали они что-то или не нарушали, какой у них был контент и, вообще, были ли к ним замечания. Если мы говорим, что они боятся правды, действуя точно также — чего же мы тогда боимся?»

Луговой не ответил на этот вопросы, ограничившись тем, что, если СМИ в суде выиграет иск к генеральному прокурору, то ответственные лица, «видимо, будут отвечать за эти решения». Позже он добавил, что решения по иностранным СМИ будут приниматься с участием МИД.

«Массовыми нарушениями общественного порядка правоохранительные органы признали встречи с депутатами по поводу защиты Троицкого леса, признали встречи с депутатами прошедшим летом, — напомнила Нина Останина (КПРФ). — Насколько будут в этой части защищены российские СМИ, или этот закон как топор закроет те СМИ, которые до сегодня занимали какую-то независимую, самостоятельную от власти позицию?»

Луговой предложил обсудить неопределенности ко второму чтению.

Никто из депутатов не стал брать время на выступления, чтобы попытаться защитить оставшуюся свободу слова в России. За был 361 депутат (фракции «ЕР», ЛДПР, «СР» и «Новые люди» почти в полном составе). Не голосовали 53 коммуниста, еще четверо из КПРФ воздержались, включая представительницу Алтайского края Марию Прусакову.

Список поддержавших

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России».

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.

Омская область:

Оксана Фадина, Игорь Антропенко — за.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Дмитрий Исламов, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Олег Матвейчев, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.



Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.



Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:



Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол, который представляет еще и Туву с Хакасией — за.



Артур Чилингаров — не голосовал.

Хакасия:



Сергей Сокол — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.



Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов — за.



Николай Будуев — не голосовал.

Забайкалье:

Александр Скачков — за.



Андрей Гурулёв — не голосовал.

Кроме того, законопроект поддержали избранный от Новосибирской области Александр Аксёненко (СРПЗП), от Томской области — Алексей Диденко (ЛДПР), а также представители «Новых людей» от Иркутской области Георгий Арапов и от Забайкалья — Роза Чемерис.

За внесудебное закрытие российских СМИ также голосовали эсеры Александр Ремезков (Омская, Курганская, Тюменская области), Александр Терентьев (Алтайский край, Новосибирская область), Николай Новичков (Кузбасс, Томская область, ХМАО) и Юрий Григорьев (Забайкалье).

Подготовил Ярослав Власов