10-летний ребенок застрелил одноклассника в Красноярском крае

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10-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения в Красноярском крае. В него выстрелил одноклассник. Возбуждено уголовное дело.

В Лесосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели 24 мая ребенка в результате неосторожного обращения с оружием, сообщает СК по Красноярскому краю.



По данным следствия, вечером 24 мая 10-летний мальчик был у себя дома в Лесосибирске вместе с одноклассником.

Ребенок взял в сейфе в гараже карабин, принадлежащий его отцу и по неосторожности произвел выстрел в сторону, где находился его приятель. С ранением в области брюшной полости мальчика доставили в фельдшерский пункт, где, несмотря на оказываемую помощь, он скончался.

Проведение следственных и процессуальных действий, а также расследование уголовного дела находятся на контроле прокурора края. Кроме того, прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка причин и условий, способствующих совершению преступления, сообщает ведомство.

UPD (16:45) НГС24 со ссылкой на источник в силовых органах пишет, что мальчик, случайно застреливший одноклассника из карабина, оказался сыном депутата Лесосибирского горсовета Евгения Паршина.