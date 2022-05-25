Иркутянка била сына табуретом по голове и прижигала утюгом

© pixabay.com
Иркутянка била сына табуретом по голове и прижигала утюгом
25 Май 2022, 09:23

Жительница Иркутской области подозревается в истязании своих детей. Одного из них она била табуретом по голове и прижигала утюгом.

25-летней жительнице Саянска предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

По версии следствия, вечером 20 мая во время семейного конфликта женщина в опьянении избила своих детей 7 и 9 лет: «Нанесла старшему сыну удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожные покровы утюгом. Малолетние дети с побоями и иными телесными повреждениями были доставлены в больницу».

Старший ребенок сейчас находится с отцом, младший продолжает лечение в медучреждении.

Женщина задержана и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Члены новосибирского правительства заполучили новые машины и квартиры Члены новосибирского правительства заполучили новые машины и квартиры
Последние материалы
25 Май, 13:20
Уголовное дело обвинявшегося в убийстве Векила Абдуллаева полицейского закрыли
25 Май, 12:44
Бастрыкин посчитал решение новосибирского суда по делу друзей застреленного Векила Абдуллаева «необоснованным»
25 Май, 12:25
Пал травы перекинулся на дома и ферму в Бурятии
25 Май, 11:51
Крысы напали на пять новосибирцев на фоне мусорного коллапса
25 Май, 11:30
Бурятский прапорщик отделался штрафом за кражу сухпайков солдат
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования