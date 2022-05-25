Иркутянка била сына табуретом по голове и прижигала утюгом

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Жительница Иркутской области подозревается в истязании своих детей. Одного из них она била табуретом по голове и прижигала утюгом.

25-летней жительнице Саянска предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).



По версии следствия, вечером 20 мая во время семейного конфликта женщина в опьянении избила своих детей 7 и 9 лет: «Нанесла старшему сыну удары табуретом по голове, а затем прижгла ему кожные покровы утюгом. Малолетние дети с побоями и иными телесными повреждениями были доставлены в больницу».

Старший ребенок сейчас находится с отцом, младший продолжает лечение в медучреждении.

Женщина задержана и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.