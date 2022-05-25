Бурятский прапорщик отделался штрафом за кражу сухпайков солдат

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Бурятский прапорщик отделался штрафом за кражу сухпайков солдат
25 Май 2022, 11:30

В Бурятии старший прапорщик Вооруженных сил РФ признан виновным в краже сухпайков военнослужащих. Его приговорили к штрафу.

Кяхтинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело старшего прапорщика Дмитрия Крючкова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата с использованием служебного положения), говорится в карточке дела.

«Пользуясь своим служебным положением, Крючков присвоил себе 23 комплекта индивидуального рациона питания, положенных к выдаче военнослужащим взамен горячего питания», — рассказали подробности в телеграм-канале пресс-службе военных судов Сибири.

По ч. 3 ст. 160 Крючкову грозили штраф от 100 тыс. рублей, принудительные работы или до шести лет колонии.

Суд приговорил прапорщика к штрафу в 40 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу


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Бурятский прапорщик отделался штрафом за кражу сухпайков солдат
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