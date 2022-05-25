Пал травы перекинулся на дома и ферму в Бурятии

© 03.mchs.gov.ru
Пал травы перекинулся на дома и ферму в Бурятии
25 Май 2022, 12:25

В Бурятии пожары перекинулись на жилые постройки. Сообщается о возгорании фермы.

Огонь перешел на ферму в Заиграевском районе Бурятии, сообщила местная муниципальная газета «Вперед» 25 мая.

«По сообщению ЕДДС Заиграевского района, на данный момент горит четыре дома и ферма. Полиция объявила операцию „Тайфун“. На данный момент готовится эвакуация жителей. Общая площадь пожара составляет 10 га, ситуация осложняется порывами сильного ветра по направлению к СНТ», — пишет издание.

По сведениям МЧС по Бурятии, неконтролируемый пал травы уже уничтожил четыре дома, горит еще три. «Есть угроза трем дачным домам. Площадь уничтоженная огнем 300 кв. метров. Площадь горящей травы 2 га», — утверждают в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

На одной из приехавших пожарных машин, судя по фото МЧС, нарисована буква Z.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Члены новосибирского правительства заполучили новые машины и квартиры Члены новосибирского правительства заполучили новые машины и квартиры
Последние материалы
25 Май, 13:20
Уголовное дело обвинявшегося в убийстве Векила Абдуллаева полицейского закрыли
25 Май, 12:44
Бастрыкин посчитал решение новосибирского суда по делу друзей застреленного Векила Абдуллаева «необоснованным»
25 Май, 12:25
Пал травы перекинулся на дома и ферму в Бурятии
25 Май, 11:51
Крысы напали на пять новосибирцев на фоне мусорного коллапса
25 Май, 11:30
Бурятский прапорщик отделался штрафом за кражу сухпайков солдат
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования