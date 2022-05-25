Пал травы перекинулся на дома и ферму в Бурятии

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В Бурятии пожары перекинулись на жилые постройки. Сообщается о возгорании фермы.

Огонь перешел на ферму в Заиграевском районе Бурятии, сообщила местная муниципальная газета «Вперед» 25 мая.

«По сообщению ЕДДС Заиграевского района, на данный момент горит четыре дома и ферма. Полиция объявила операцию „Тайфун“. На данный момент готовится эвакуация жителей. Общая площадь пожара составляет 10 га, ситуация осложняется порывами сильного ветра по направлению к СНТ», — пишет издание.

По сведениям МЧС по Бурятии, неконтролируемый пал травы уже уничтожил четыре дома, горит еще три. «Есть угроза трем дачным домам. Площадь уничтоженная огнем 300 кв. метров. Площадь горящей травы 2 га», — утверждают в МЧС.

О пострадавших не сообщается.

На одной из приехавших пожарных машин, судя по фото МЧС, нарисована буква Z.