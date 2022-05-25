Бастрыкин посчитал решение новосибирского суда по делу друзей застреленного Векила Абдуллаева «необоснованным»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил прокомментировать приговор по делу друзей азербайджанца Векила Абдуллаева, застреленного при задержании под Новосибирском. Он счел его «необоснованным» и поручил «обратиться в надзорный орган».

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудников ДПС, которое завершилось убийством одного из задержанных — 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Его друзей Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова обвинили в применении насилия в отношении полицейских и их оскорблении (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), кроме того, Руслана и его брата Турала Курбанова позже заподозрили в разбое на жителя Новосибирска (ст. 162 УК), совершенном ранее.



Обвинение в разбойном нападении суд переквалифицировал на ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), посчитав, что следствию не удалось собрать доказательств того, что у обвиняемых были корыстные мотивы. Ст. 319 УК об оскорблении представителя власти суд исключил. В итоге Руслана Курбанова приговорили к 4 года и месяцу колонии-поселении, Илькину Исмаилову — к году и 5 месяцам колонии-поселения, Турала Курбанова — к штрафу 30 тыс. рублей. Последних двоих освободили от наказания, засчитав время их нахождения в СИЗО.

После приговора решил выступить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства», — пишет со ссылкой на него пресс-служба ведомства.