Бастрыкин посчитал решение новосибирского суда по делу друзей застреленного Векила Абдуллаева «необоснованным»

25 Май 2022, 12:44

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил прокомментировать приговор по делу друзей азербайджанца Векила Абдуллаева, застреленного при задержании под Новосибирском. Он счел его «необоснованным» и поручил «обратиться в надзорный орган».

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудников ДПС, которое завершилось убийством одного из задержанных — 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Его друзей Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова обвинили в применении насилия в отношении полицейских и их оскорблении (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), кроме того, Руслана и его брата Турала Курбанова позже заподозрили в разбое на жителя Новосибирска (ст. 162 УК), совершенном ранее.

Обвинение в разбойном нападении суд переквалифицировал на ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), посчитав, что следствию не удалось собрать доказательств того, что у обвиняемых были корыстные мотивы. Ст. 319 УК об оскорблении представителя власти суд исключил. В итоге Руслана Курбанова приговорили к 4 года и месяцу колонии-поселении, Илькину Исмаилову — к году и 5 месяцам колонии-поселения, Турала Курбанова — к штрафу 30 тыс. рублей. Последних двоих освободили от наказания, засчитав время их нахождения в СИЗО.

После приговора решил выступить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства», — пишет со ссылкой на него пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил обратиться в надзорный орган по вопросу обжалования приговора Октябрьского районного суда Новосибирска в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова», — сказано в заявлении СК.


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