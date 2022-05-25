СГК заподозрили в манипулировании ценами на энергорынке

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей компании (СГК) по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии. Корпорация собирает деньги за тепло с жителей регионов Сибири и связана с Андреем Мельниченко.

«В период январь-март 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала, — заявили в ФАС 25 мая. — Установлены признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на оптовом рынке электроэнергии».

В ФАС напомнили, что СГК «занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне», то есть в Сибири. «Кроме того, СГК входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком топлива АО „СУЭК“. Учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности», — подчеркнули в антимонопольной службе.

Дело возбуждено по пункту 11 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (манипулирование ценами на оптовом или розничных рынках электрической энергии).

ООО «Сибирская генерирующая компания» зарегистрировано в Москве и принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании», связанной с миллиардером Андреем Мельниченко. Выручка СГК в 2021 году, по данным «Контур.Фокус», составила 5 млрд рублей, чистая прибыль — 26,8 млрд рублей.

СГК поставляет тепло и горячую воду жителям Новосибирской области, Алтайского края, Красноярского края, Хакасии, Кузбасса и Тувы.