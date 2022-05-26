Новую взлетно-посадочную полосу построят в новосибирском аэропорту

© Кирилл Канин
Новую взлетно-посадочную полосу построят в новосибирском аэропорту
26 Май 2022, 06:13

Взлетно-посадочную полосу (ВПП) построят в аэропорту «Толмачёво» в рамках его реконструкции. Она заменит одну из использующихся сейчас.

По инвестпрограмме, рассчитанной до 2025 года, планировалась реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км и шириной 60 метров.

«Сейчас заказали проектно-сметную документацию. Предполагается строительство новой [полосы], а старая, которая находится в ведении Министерства обороны, будет переведена в рулежную дорожку, их тоже не хватает. До конца года проектно-сметную документацию разработают», — цитирует министра транспорта региона Анатолия Костылевского ТАСС.

По его словам, уже началась реконструкция второй ВВП (находится в ведении Росавиации): подрядчик — Новосибирскавтодор — оборудует рулежные дорожки и перрон.

Реконструкция аэропорта ведется с декабря 2019 года. После масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала за 20 млрд рублей и реконструкцию двух ВПП, Новосибирск «будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт», рассчитывало руководство авиаузла.


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