Сибирские полицейские закупили себе китайские моноблоки за 130 млн

© pixabay.com
Сибирские полицейские закупили себе китайские моноблоки за 130 млн
26 Май 2022, 08:16

Полиция в регионах Сибири закупает около 3 тыс. китайских компьютеров. На них должно было быть установлено российское программное обеспечение.

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило конкурс на поставку 2928 моноблоков. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Полицейским понадобились компьютеры с двухъядерным процессором, 4 Гб оперативной памяти, SSD-накопителем на 240 Гб и диагональю экрана 23 дюйма.

«К участию в закупках не допускается программное обеспечение, происходящее из иностранного государства», — говорилось в госзадании.

Моноблоки закупали по гособорзаказу. Начальная цена контракта составила 128,9 млн рублей. Договор подписали с пермской компанией ООО «Информационные технологии-Поволожье» за 128,8 млн. Таким образом, один компьютер оценивается примерно в 44 тыс. рублей.

Из опубликованного контракта следует, что полицейским продадут китайские моноблоки с предустановленной операционной системой «Astra Linux Special Edition 1.6» в релизе «Смоленск». Компьютеры привезут в Новосибирск.

ОО «ИТ-Поволжье», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Сергею Углеву. Компания регулярно получает муниципальные и государственные подряды, например, в октябре — от правительства Пермского края на поставку оборудования в образовательные учреждения сразу на 67 млн.


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