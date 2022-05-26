Высотки с опорным пунктом полиции появятся на месте спорткомплекса Soccer Arena в Новосибирске

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на застройку участка, где ранее находился снесенный со скандалом спортивный комплекс Soccer Arena. Ранее землю купил известный застройщик.

Мэрия Новосибирска выдала «Краснообск.Монтажспецстрой» разрешение на строительство двух высоток на улице Писарева.



Согласно обнародованным документам, на участке появится два корпуса высотой 22 и 23 этажа. В первом предполагается 207 квартир, почти половина из которых (более 100) будут студии и однокомнатные квартиры, еще 42 — двухкомнатные студии. Количество машиномест — 83.

В здании также разместят помещения общественного значения, в том числе опорный пункт полиции (95,7 кв. метров) и помещение дошкольного образования площадью около 47,8 кв. метров.

Во втором корпусе будет 198 квартир, из которых около 100 — однокомнатные и студии. Количество машиномест — 82.

Культурно-досуговый центр Soccer Arena на улице Писарева, 42 снесли в мае 2021 года. Участок под объектом купил «Краснообск.Монтажспецстрой». Против сноса строения выступали депутаты горсовета. Спорткомлекс был загружен, там занимались молодые футболисты, в том числе воспитанники ФК «Новосибирск».

ООО Специализированны застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», по открытым данным, принадлежит Николаю Филипенко, Дмитрию Кайкову, Ивану Ситнику и Виктору Плахотникову.

Первый раз спорткомплекс выставили на продажу в 2017 году. У него было несколько собственников, писал «Деловой квартал», и для каждого из них бизнес был непрофильный. Среди одного из владельцев арены источники называли одного из основателей ГК «Холидей» Николая Скороходова.

В 2017-м Soccer Arena оценивали в сумму порядка 300 млн рублей. К 2021 году актив подешевел до 260 млн.



