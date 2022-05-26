Ильенко лишили вице-спикерства в новосибирском парламенте

© zsnso.ru. Валерий Ильенко

Единороссы потеряли один пост вице-спикера в новосибирском заксобрании. Валерия Ильенко пересадили в кресло главы транспортного комитета, которое покинул застройщик Майис Мамедов.

Майис Мамедов («ЕР») ушел с поста главы комитета регионального парламента по транспортной политике «по собственному желанию». Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания 26 мая.

«Комитет решил избрать председателем Валерия Ильенко („ЕР“)», — уточнила зампред комитета Елена Тырина.

После этого Ильенко сложил полномочия вице-спикера. Сейчас пост первого зампреда заксобрания занимает Андрей Панфёров («ЕР»), «простыми» вице-спикерами теперь числятся Владимир Карпов (КПРФ), Наталья Красовская (ЛДПР), Анатолий Кубанов (СРПЗП) и Ирина Диденко («ЕР»).

Валерий Ильенко возглавляет новосибирское муниципальное предприятие «ПАТП-5». В 2015 году управление контрольно-ревизионной работы (КРУ) администрации города подтвердило, что «ПАТП 5» сдает большую часть территории в аренду, причем, аффилированным лицам. Аудиторы, например, выяснили, что часть договоров «хранения» на деле означали совсем другое — под «хранением» стола, стульев и набора посуды подразумевалась работа столовой, а на месте «хранения» парикмахерского кресла, водонагревателя, ресепшна и набора инструментов функционировала парикмахерская. В 2017 году прокуратура области нашла нарушениях при организации перевозок у ООО «ГАПП-6» и МУП «ПАТП 5».

МУП «ПАТП 5» и самого Ильенко ранее связывали со штрафстоянками. В Новосибирске работали ООО «ГАПП 3», «ГАПП 4», «ГАПП 7» и «ГАПП 8». У всех были одни и те же учредители: Василий Нащекин, Станислав Звягин, Владимир Субботин и Николай Тарабанов, а также Павел Валерьевич Ильенко и Раиса Березовая. Последняя работала главным бухгалтером «ПАТП 5» и подчинялась Валерию Ильенко. Сам Валерий Ильенко числился среди учредителей ООО «ГАПП 4», которое было ликвидировано в 2010 году.

В 2021 году глава комиссии по наказам новосибирского горсовета Александр Бурмистров заявил, что на площадях ПАТП-5 «реализуется распил» и потребовал остановить нецелевое использование муниципального имущества, которое сдают в аренду.

«Распиловка каких-то пиломатериалов, мебельное производство, дилерский центр непонятный, СТО для легковых автомобилей, торговые компании, — отмечал Бурмистров. — 17 тыс. рублей мы получаем с 35 тыс. кв. метров. 4 копейки с квадрата — в месяц. К 22 веку 1,5 млн рублей такими темпами получим в бюджет, когда имущество будет разрушено».

В главном здании ПАТП на улице Нижегородская зарегистрированы около 60 компаний. Среди них — ООО «ГАПП 6», которым некоторое время владел Павел Валерьевич Ильенко.

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