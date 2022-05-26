14-летние девочки пропали по пути в школу под Новосибирском
26 Май 2022, 10:45
Школьницы пропали в Новосибирской области. Их ищут уже два дня.
24 мая 14-летние Ира Камышникова и Настя Прокопенко вместе ушли в школу в поселке Посевная Черепановского района и не вернулись, сообщила «КП-Новосибирск» 26 мая со ссылкой на мать одной из пропавших.
«Не было ни скандалов, ни ссор, Настя зашла за Ирой, и они пошли в школу. — рассказала женщина. — Раньше было дело, убегала. Но в прошлый раз нашли в тот же день».
Издание утверждает, что последний раз девочек видели в Искитиме.
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